In Russia la mobilitazione diventa “digitale” e non consente fughe

Roma. Sono molti gli aggettivi dati finora alla mobilitazione in Russia. Quella annunciata da Vladimir Putin nel settembre del 2022 era stata definita “parziale”, per indorare la promessa che il presidente russo aveva infranto dopo aver ripetuto per mesi che “l’operazione militare speciale” non avrebbe coinvolto i civili. Poi alcuni giornalisti indipendenti avevano parlato dell’inizio di una mobilitazione “silenziosa”, che andava avanti nonostante le autorità russe avessero dichiarato la fine della chiamata alle armi “parziale”. Da questa settimana, la mobilitazione è diventata “digitale”, vuol dire che per inviare la convocazione non sarà più necessario spedire una lettera, chiamata “cartolina”, ma basterà mandare una mail. Non appena la convocazione elettronica sarà stata inviata, verrà classificata come ricevuta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE