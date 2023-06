Vox fa di tutto per mettere in imbarazzo i popolari e nega (pure) la violenza sulle donne

In vista delle elezioni politiche del 23 luglio, il Partito popolare spagnolo di centrodestra (Pp) cerca di nascondere agli occhi degli elettori la realtà dei propri inevitabili e imbarazzanti rapporti con l’estrema destra di Vox. Inevitabili perché, per poter varare un governo, anche nel caso di una sua molto probabile vittoria elettorale, il Pp avrà bisogno dell’aiuto (appoggio esterno o partecipazione all’esecutivo?) del partito sovranista e populista, guidato da Santiago Abascal, che è l’alleato iberico di “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana” Meloni (così la premier italiana in una sua infuocata allocuzione durante una manifestazione di Vox del 2021). E imbarazzanti perché la vera missione di Vox è proprio mettere in imbarazzo il Pp. Il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, cerca di dissimulare l’inevitabilità di un patto con Vox. Ma la difficoltà dei popolari nei rapporti con gli ultrà di Abascal si vede benissimo. In seguito alle amministrative di maggio, in molte città e alcune regioni i due partiti hanno già accordi pronti, ma altrove, come in Estremadura, la distanza è tale che si tornerà forse al voto.

