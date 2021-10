"Yo soy Giorgia" remake. Il tormentone di Meloni, ora anche in spagnolo

Il 20 ottobre del 2019, dal palco di San Giovanni, in occasione della manifestazione del centrodestra unito lanciata da Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lanciava quello che sarebbe diventato un tormentone remixato e parodiato in mille salse. "No a genitore uno e genitore due. Sono una donna, sono una cristiana, sono una madre e non me lo toglierete" Ieri in piazza a Madrid per il congresso del partito di ultradestra Vox, che ha stravinto le elezioni a Madrid il maggio scorso, Meloni ha rilanciato il suo successone, traducendo in spagnolo il suo slogan: "Sono una donna, sono una madre, sono cristiana". Manco fosse una popstar.

Ora anche in spagnolo, come Eros Ramazzotti e Laura Pausini.pic.twitter.com/P9fI8TR6uG — Luciano Capone (@lucianocapone) October 11, 2021

E nonostante la stagione delle hit latine da spiaggia sia passata, aspettiamo che MEM&J o qualcun'altro ne faccia una versione remix. "Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana: no me lo pueden quitar"