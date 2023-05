Così il voto anticipato scombina gli equilibri del semestre spagnolo

Bruxelles. La decisione di Pedro Sánchez di andare a elezioni anticipate il 23 luglio, dopo la sconfitta subita dal suo Partito socialista domenica, mette a repentaglio l’agenda europea di fine legislatura. Dalla revisione del Patto di stabilità al nuovo Patto su migrazione e asilo tutto diventa più incerto. Dal primo luglio la Spagna erediterà dalla Svezia la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Fino a ieri il calendario europeo e quello elettorale spagnolo erano perfettamente allineati: nei piani originali, Sánchez avrebbe dovuto usare la presidenza dell’Ue per proiettare in Spagna un’immagine di statista internazionale, in grado di trattare alla pari con i grandi e incassare successi diplomatici. Le elezioni legislative si sarebbero dovute tenere a dicembre, dopo una serie impressionante di vertici internazionali e accordi europei. Ora con una campagna elettorale tutta interna, trasformata in un referendum su Sánchez, l’attenzione della Spagna sarà rivolta altrove. In caso di cambio di maggioranza a Madrid, il Partido popular (Pp) e il suo leader, Alberto Núñez Feijóo, non solo arriveranno alla presidenza dell’Ue impreparati, ma potrebbero cambiare gli equilibri al Consiglio, facendo pendere l’ago della bilancia verso il campo conservatore.

