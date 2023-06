Lo zar della Galizia. Chi è Alberto Núñez Feijóo, l'anti Sánchez, leader dei popolari

Il premier socialista spagnolo, il madrileño Pedro Sánchez, ama le operazioni politiche ad alto rischio, le scommesse, i colpi di testa e quelli di mano. Il leader del Partito popolare (Pp) di centrodestra, e quindi dell’opposizione, il galiziano Alberto Núñez Feijóo, invece, è un tipo prudente e previdente. E non ama né l’azzardo né le sorprese. Le loro vite – il leader socialista è del 1972, quello popolare del 1961 – non sono per niente parallele. Nel 2016, a 44 anni, Sánchez ha messo a repentaglio la sua intera carriera politica. Dopo due elezioni in pochi mesi, in cui il Pp aveva ottenuto più voti del Partito socialista (Psoe) ma non aveva trovato una maggioranza, Sánchez, che era allora il leader del Psoe, si rifiutò di sbloccare lo stallo “aiutando” con un’astensione l’allora leader del centrodestra Mariano Rajoy a varare un governo. Finito in minoranza nel suo stesso partito, Sánchez non cambiò idea. Lasciò la guida del Psoe e si mise alla guida della sua Peugeot 407. Girò tutta la Spagna per incontrare i militanti e l’anno dopo si riprese il partito, vincendo delle primarie che, pochi mesi prima, ben pochi si aspettavano che avrebbe vinto. Feijóo, invece, per cominciare a fare politica aspettò di avere 42 anni e di essere cooptato come assessore nel governo regionale galiziano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE