In Spagna Sánchez rischia tutto, mentre Feijóo ora dovrà capire come si tiene la destra al centro

A Madrid le elezioni politiche anticipate si giocheranno sul tipo di relazione che si instaurerà nelle prossime settimane tra il Pp e Vox. Nel frattempo la sinistra ha solo dieci giorni per riorganizzarsi e annunciare come presentarsi all'appuntamento

“In Spagna inizia un nuovo ciclo politico: il centrismo ha prevalso sul radicalismo”. Commentando con queste parole il trionfo del suo partito nel voto municipale e regionale di domenica scorsa, il leader dei popolari spagnoli, Alberto Núñez Feijóo, ha involontariamente indicato qual è il più grande problema del centrodestra spagnolo in vista delle elezioni politiche anticipate che, per decisione del premier socialista Pedro Sánchez, si terranno il prossimo 23 luglio anziché a fine anno. Perché, se è vero che i popolari hanno stravinto, strappando alla sinistra molte amministrazioni locali importanti, è anche vero che, per insediare i propri sindaci e presidenti di regione, avranno bisogno ovunque dell’appoggio dei sovranisti di estrema destra di Vox – con l’eccezione di Madrid (città e Comunità autonoma), dove hanno ottenuto la maggioranza assoluta.