Tutto quello che non si dice sulla riforma del lavoro spagnola

In un recente articolo sul Riformista, la senatrice del Pd Susanna Camusso (già leader della Cgil prima di Maurizio Landini) ha tracciato un bilancio molto critico del mercato del lavoro, attribuendone la responsabilità, in particolare, al Jobs act. Il pacchetto di norme a suo dire ha rappresentato “non solo una legge contenente scelte sbagliate, ma una cesura nel rapporto tra mondo del lavoro e una sinistra che fino a quel momento ambiva a rappresentarlo”. In sovrappiù, secondo Camusso, “dopo anni e numerosi interventi legislativi dominano ancora le molteplici forme di precarietà, continuano a crescere i tempi determinati, i part-time involontari, gli stage e i tirocini gratuiti, le collaborazioni il cui cambio di nome non ha arricchito di diritti e tutele i lavoratori”. In sostanza, la critica potrebbe riassumersi così: “Avete inventato l’ombrello ma non ha smesso di piovere”.

