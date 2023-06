Interessi confliggenti tra Riad e Mosca

La riunione dell’Opec+ si è conclusa con la decisione dell’Arabia Saudita di ridurre la sua produzione di petrolio di un ulteriore milione di barili al giorno a partire da luglio, mentre gli altri paesi hanno preso l’impegno di confermare il taglio attuale di altri 12 mesi, fino alla fine del 2024. L’annuncio è stato ritardato per diverse ore, una delle discussioni più controverse tra i membri del cartello allargato dei paesi produttori è stata la revisione delle linee guida per misurare i tagli. Diversi paesi africani – allineati con la posizione della Russia – si sono opposti a tagli ulteriori per non scoraggiare gli investimenti stranieri nel potenziamento dei loro impianti. Infatti, nonostante un rialzo delle quotazioni gli analisti non si aspettano un grande aumento dei prezzi.

