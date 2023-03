I paesi neutrali che piacciono a Mosca ma in segreto armano Kyiv

Ieri il ministro degli Esteri iraniano Amir-Abdollahian è arrivato a Mosca per incontrare il suo omologo, Sergei Lavrov, che lo ha accolto lamentandosi per l’attesa e bisbigliandogli all’orecchio: “Perché non volevi scendere dalla macchina?”. Kyiv ha preso poco spazio nella discussione: l’Ucraina non è una priorità per Teheran e la Russia ha interesse a mostrarsi capace di occuparsi di molte altre questioni che riguardano il Caucaso e il medio oriente, di proiettarsi all’esterno come una grande potenza che sa tenere insieme più fronti contemporaneamente e le cui energie non sono tutte risucchiate da una guerra che non le sta andando bene. Nei resoconti per la stampa e nei discorsi davanti alle telecamere, Amir-Abdollahian e Lavrov hanno cominciato dalle buone notizie: la Siria e l’Arabia Saudita.



Hanno parlato del dialogo fra la Turchia di Erdogan e Assad, del graduale e incredibile processo di riabilitazione di quest’ultimo che è interesse sia di Mosca sia di Teheran. E poi di Riad, perché nella regione è in corso una rivoluzione – in parte cosmetica in parte di sostanza – che esclude gli americani e che ha visto prima la “pace cinese” tra Iran e Arabia Saudita e poi, ieri, la richiesta di Riad di entrare nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Cioè l’organizzazione per la sicurezza a guida cinese soprannominata “l’anti Nato” di cui Pechino e Mosca sono leader e di cui Teheran, dopo un lungo lavoro diplomatico, è diventata membro permanente a settembre. Secondo fonti iraniane, i due hanno scherzato sulla dichiarazione di Joe Biden che per il momento non ha intenzione di ricevere a Washington Benjamin Netanyahu, mentre loro – Mosca, Pechino, Teheran e persino Riad – vanno d’amore e d’accordo e si mostrano (si fingono) tutti amici, leader ragionevoli capaci di compromessi per conseguire la stabilità. In sostanza, ieri il governo saudita ha approvato un memorandum che contiene la richiesta alla Sco di diventare un “membro di dialogo”, cioè un membro parziale, una decisione che gli analisti leggono come l’ultimo passo del riposizionamento voluto da Mohammed bin Salman per smarcarsi dagli Stati Uniti. E’ la stessa Arabia Saudita che, dopo il riavvicinamento con Teheran mediato dalla Cina, è vicina a un accordo per ristabilire le relazioni diplomatiche con la Siria di Assad mediato dalla Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE