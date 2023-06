Lodo Kissinger. L'Ucraina nella Nato è nell'interesse dell'Europa e della Russia

Adesione all'Alleanza atlantica in cambio di rinunce territoriali. Avere in Europa un nuova potenza militare insoddisfatta come Kyiv è un rischio: “Anche Putin è più al sicuro con l’Ucraina nella Nato”. La lezione del principe dei realisti ai tanti realisti all’amatriciana

Si è tornato a parlare di lui per il raggiungimento del suo 100esimo compleanno, ma di Henry Kissinger da molti mesi si erano perse le tracce sulla stampa italiana. Eppure, nei primi mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale e Segretario di stato dell’Amministrazione Nixon era continuamente in bocca alla pubblicistica anti ucraina e ai realisti all’amatriciana che sostenevano che gli Stati Uniti hanno “provocato” la Russia, che l’ingresso dell’Ucraina nella Nato sarebbe un grande errore e che Zelensky dovrebbe cedere i territori occupati da Putin per arrivare a una pace.