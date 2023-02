La beffa di Kissinger agli avvilenti mimi del suo celebre realismo

Henry Kissinger ha fatto una bella sorpresa a tutti, specie a chi da tempo mima nel mondo, con effetti insieme avvilenti e esilaranti, il suo celebre “realismo”. Bisognava fare di più e meglio per contrastare e ammansire l’ansia bellica da sconfitta nazionale e imperiale che Putin ha diffuso e usato per riemergere come potere forte e se possibile grande potenza internazionale? Non è bastata l’adesione difensiva alla Nato di molti paesi dell’Europa orientale, ex sovietici? Non è bastata la strategia, sopra tutto tedesca, del cambiamento attraverso il commercio, Wechsel durch Handel, con l’intelaiatura ricchissima dello scambio energetico privilegiato? No, nulla è stato sufficiente contro il neoespansionismo russo. Questo, dice Kissinger, non vuol dire che si possa abbandonare l’Ucraina al suo destino, e con essa l’Europa e l’occidente che combattono su quel fronte, alla dinamica della sconfitta.

