Kyiv nella Nato, perché no? Il “lodo Kissinger” potrebbe stabilizzare l'Ucraina

L’unico progetto serio di pace possibile in Europa sta emergendo come quello che chiameremo il “lodo Kissinger”. A cent’anni, il mostro o fenomeno mondiale del realismo politico ha cambiato idea sull’Ucraina nella Nato, e come riferisce Federico Rampini nel Corriere è intorno a questa prospettiva di inclusione di Kyiv nell’alleanza militare difensiva euroatlantica, prodotta del mutamento d’animo o di visione di un vecchio lungimirante e flessibile, che ruota il più serio, fin qui, progetto di congelamento del conflitto partorito in ambienti diplomatici internazionali e firmato o sostenuto potenzialmente dalla coalizione antiPutin. I dettagli sono importanti, la via è lastricata di ostacoli, i tempi insieme ravvicinati e incerti, ma la sostanza ha caratteristiche di semplicità e linearità. Putin deve ottenere un quantum di espansione territoriale per sopravvivere, deve poterla vendere in pubblico (è un venditore). Kyiv può cedere in parte su questo punto, ma nell’ambito di un cessate il fuoco provvisorio e di un disconoscimento strategico dell’assetto mutilato della regione e nazione di cui è espressione, come accadde per la Germania ovest nei confronti della Germania est, solo se l’Ucraina è confermata, e non a chiacchiere, come avamposto dell’occidente europeo la cui identità si sacralizza e consolida come quella della Polonia, dei paesi baltici compresa ora la Finlandia, diventando nella versione di Walter Russell Mead una grande enclave di tipo israeliano ai confini della Russia, una patria inattaccabile, amputata per adesso ma in piedi e pronta a riprendere ciò che è suo più in là nel tempo.

