Canfora come Putin. Manipolare la storia per difendere l'invasione russa

Lo storico comunista, esattamente come lo Zar, sostiene che "l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina”. Ma per ribaltare la realtà è costretto a fare affermazioni false, dalla "promessa" di Baker a Gorbachev alla posizione di Kissinger

Da un comunista che disprezza Gorbachev per aver indebolito e fatto dissolvere l’Unione Sovietica e che apprezza Stalin per averla fatta grande e potente è lecito aspettarsi simpatie per Vladimir Putin, che è in un certo senso erede della tradizione imperialista e stalinista. Ma da uno storico, pur nella consapevolezza della lettura ideologica degli eventi, ci si attende un po’ più di rispetto per la storia e per la verità dei fatti. Invece Luciano Canfora, ormai da tempo, ha abbracciato la linea e il metodo di Putin. Che vuol dire attribuire le responsabilità dell’invasione dell’Ucraina alla vittima e i suoi alleati – Stati Uniti, Nato e Ue – e, per poterlo fare, manipolare la storia.