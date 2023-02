Quale pace dopo il nuovo diluvio che in terra d'Ucraina ha sommerso tutto, senza scampo

Un anno con la guerra. Le chiacchiere in tv e i dibattiti senza la storia in Italia. E poi il conflitto visto da vicino

Spesso le date si associano a fatti che non sembrano poter stare assieme coerentemente. Ricordo bene la mattina di giovedì 24 febbraio di un anno fa. Ero a Roma per lavoro. Fui svegliato all’alba dalla telefonata concitata di un’amica giornalista di Varsavia che continuava a ripetermi “i russi sono entrati”. Ci eravamo sentiti alcuni giorni prima: lei era certa che i russi avrebbero attaccato con un esercito regolare l’Ucraina, io le avevo baldanzosamente detto che non sarebbe successo, perché non era logico, e che esagerava.