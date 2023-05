Perché bisogna pensare ora all'Ucraina nella Nato

Paradossalmente la sua opera più importante, “La fine della storia”, quella che lo ha reso prima il politologo più celebre al mondo e poi il più criticato, ha un debito intellettuale nei confronti dell’hegelismo del filosofo russo Alexandre Kojève. Che a sua volta era stato influenzato dai commenti su Hegel di Ivan Ilyin, il filosofo che è diventato il punto di riferimento di Vladimir Putin. Eppure Francis Fukuyama, spesso sbeffeggiato per le sue previsioni errate sul trionfo su scala globale del capitalismo liberal-democratico, aveva messo in guardia sulla strategia di Putin. E ora dice che se si vogliono creare le condizioni per una pace stabile, bisogna iniziare a ragionare sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato.

