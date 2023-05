La “jet coalition” prende forma velocemente. Al G7 si tesse un'alleanza più ampia

Hiroshima, dalla nostra inviata. Stasera per i leader del G7 era in programma una sessione di lavoro su sicurezza e diplomazia in una location particolare: l’isola di Miyajima, la cui superficie è considerata un tempio shintoista. A un certo punto della cena di lavoro, alla quale hanno partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, il presidente americano Joe Biden se n’è andato, ed è tornato nel suo hotel per discutere di budget in collegamento con lo speaker del Congresso Kevin McCarthy. Non c’è stato nemmeno il tempo di parlare informalmente di una questione cruciale che riguarda l’Ucraina e la sua difesa, e cioè la fornitura a Kyiv, da parte di alcuni paesi europei, degli F-16, che deve essere approvata da Washington perché i caccia hanno tecnologia americana – tecnologia che potrebbe, tra le altre cose, cadere in mano russa. Alcuni media americani hanno fatto trapelare la notizia che l’Amministrazione Biden sia propensa ad accordare la fornitura di F-16 da parte della neonata “jet coalition”, cioè il risultato del tour diplomatico europeo di questa settimana del presidente Volodymyr Zelensky, che celebra la “decisione storica” di Washington che “migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo”. Per ora, la coalizione è formata da Regno Unito e Paesi Bassi e in misura minore dalla Francia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE