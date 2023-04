La pace all'indiana. Modi si costruisce uno spazio da mediatore tra Russia e Ucraina

A Delhi sono convinti che l’India sia il solo paese in grado di far trovare un compromesso alle due parti in guerra in Ucraina. Per sette volte l’India si è astenuta dal voto nelle risoluzioni delle Nazioni Unite che chiedevano alla Russia di cessare le ostilità e ritirarsi dai territori occupati. Rimanendo neutrale, la diplomazia indiana ha voluto guardare al conflitto ucraino in prospettiva. Ha creato così uno “spazio” all’interno del quale è possibile ora dare vita a una forte iniziativa di dialogo e di pace. Da poco diventata il paese più popoloso del mondo, l’India ritiene di avere la forza e l’abilità diplomatica per poter guidare ogni tentativo che conduca alla fine del conflitto. La sua posizione attuale di presidente del G20 l’avvantaggia, così come le dà credibilità la lunga storia di paese non allineato.

