Modi arresta ed espelle l'opposione. La democrazia indiana è in pericolo

Ancora una volta il governo indiano sfrutta la legge per mettere a tacere le critiche avverse. Dopo un giorno dalla condanna a due anni Rahul Gandhi è fuori dal Parlamento: adesso rischia di non potersi presentarsi alle elezioni 2024

Oggi Rahul Gandhi, principale leader dell’opposizione indiana, è stato espulso dal Parlamento dopo essere stato condannato giovedì dal tribunale del Gujarat a due anni di carcere, la pena massima, per diffamazione. Gandhi, dopo la sua marcia di dicembre per rilanciarsi e salvare l’India dalla deriva nazionalista dell’attuale primo ministro indiano Narendra Modi, rischia quindi di non poter più presentarsi alle elezioni del 2024 e sfidare Modi nella sua corsa al terzo mandato. “Perché tutti questi ladri hanno Modi come cognome? Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi”, aveva detto il leader del Partito del Congresso durante una campagna elettorale nel 2019, nello stato del Karnataka.