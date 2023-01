Perché il documentario della Bbc sulle rivolte in Gujarat fa così paura a Narendra Modi

Nei giorni scorsi il governo indiano di Narendra Modi ha cercato in ogni modo di censurare nel paese il documentario della Bbc India: the Modi question, andato in onda il 17 gennaio nel Regno Unito. In India non è possibile vedere il documentario se non con una Vpn, ma la diffusione di spezzoni video e post sui social media ha fatto arrabbiare il Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito nazionalista hindu al governo, che è ricorso a una legislazione introdotta nel 2021 dallo stesso Modi che consente il “blocco delle informazioni in caso di emergenza”. Il documentario è stato etichettato come un pezzo di “propaganda ostile e spazzatura anti India” da Kanchan Gupta, consigliere del ministero dell’Informazione indiano, e sono state inviate centinaia di richieste da parte di funzionari a Twitter e YouTube per rimuovere clip del documentario sulla base del fatto che stava “minando la sovranità e l’integrità dell’India” e “facendo accuse infondate”. Gupta ha poi aggiunto che le piattaforme hanno “rispettato le indicazioni”.

