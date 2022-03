Perché l'India di Modi continua a proteggere l'amico Putin

Solo dopo quasi una settimana dall’inizio della guerra russa in Ucraina, il premier indiano Narendra Modi ha parlato dell’importanza del mantenimento della integrità territoriale delle nazioni. In due comunicati pressoché identici del ministero degli Esteri indiano, si legge che Modi ha ringraziato i primi ministri della Slovacchia, Eduard Heger, e della Romania, Nicolae Ionel Ciuca, per l’aiuto offerto nelle operazioni di sfollamento dei cittadini indiani dall’Ucraina. (Uno studente indiano di medicina di 21 anni, Naveen, è morto lunedì scorso a Kharkiv, sotto i bombardamenti). Nei due comunicati si afferma che il premier indiano “ha espresso la propria angoscia per la violenza e la crisi umanitaria in atto in Ucraina e ha reiterato il forte appello dell’India affinché cessino le ostilità e si ritorni al dialogo”. Nei comunicati si aggiunge che “il primo ministro Modi ha anche sottolineato l’importanza che venga rispettata la sovranità e l’integrità territoriale delle nazioni”. Quest’ultima affermazione rappresenta un cambiamento di linea in quella che era la posizione iniziale dell’India sulla crisi in corso in Ucraina.

