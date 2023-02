Blitz alla Bbc India. A Modi non è andato giù il documentario sul suo passato

Irruzione delle autorità negli uffici dell'emittente britannica per accertamenti fiscali. I giornalisti raccontano di sequestri e sigilli. Neanche un mese fa era andato in onda "The Modi question" sul massacro del 2002 nel Gujarat di cui il primo ministro sarebbe "direttamente responsabile"

Ieri negli uffici della Bbc a New Delhi e Mumbai hanno fatto irruzione più di cinquanta uomini delle autorità indiane per accertamenti fiscali. I giornalisti hanno raccontato del sequestro di documenti, computer e telefoni, e dei sigilli messi sugli uffici. “Stiamo collaborando pienamente. Speriamo che questa situazione si risolva il prima possibile”, ha affermato l’emittente britannica su Twitter. Neanche un mese fa era andato in onda il documentario – disponibile solo nel Regno Unito – India: The Modi Question, sui rapporti del primo ministro Narendra Modi e del suo partito nazionalista hindu Bharatiya Janata Party (Bjp) con la minoranza musulmana del paese.