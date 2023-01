Gautam Adani, il diamante indiano

Immaginate Jeff Bezos che si fa una foto ricordo davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze: come minimo Piazza del Duomo sarebbe chiusa, circondata dai suoi uomini della sicurezza, e probabilmente Bezos sarebbe accompagnato dal sindaco in persona, come fece Matteo Renzi nel 2016. Tre anni fa, subito prima della pandemia, una simpatica famiglia indiana – padre, madre, figli, nipoti – passava inosservata tra i negozi di souvenir fiorentini. Il signore coi baffi, il più sorridente di tutti, nelle foto viene sempre con gli occhi chiusi. Ce n’è una di lui con la moglie un po’ storta, che ha voluto pubblicare pure su Instagram. Quella famiglia, uguale a tantissime famiglie che scelgono l’Italia come luogo per le vacanze, in realtà aveva più a che fare con Jeff Bezos che con gli altri. Poche ore prima, era atterrata in Italia dopo aver viaggiato dall’India su un Challenger 605, jet privato di produzione canadese, o più probabilmente su un Hawker Beechcraft 850XP, di fabbricazione inglese. Dei tre jet privati che possiede, quest’ultimo è il preferito da Gautam Adani, l’uomo coi baffi che tre anni fa passeggiava anonimamente per Firenze con la famiglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE