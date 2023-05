Zelensky cerca il sostegno della Lega araba a Gedda, faccia a faccia con Assad

“Sono sicuro che possiamo tutti essere uniti”, ha detto Volodymyr Zelensky al vertice della Lega araba a Gedda, dove è arrivato oggi invitato a sorpresa dal sovrano saudita Mohammed bin Salman, “e salvare le persone dalle gabbie delle prigioni russe. Purtroppo alcuni in giro per il mondo e anche alcuni qui tra di voi hanno chiuso un occhio di fronte a queste gabbie e alle annessioni territoriali illegali, ma sono qui oggi, così ognuno di voi può avere uno sguardo onesto sulla nostra indipendenza, al di là dell’influenza russa”. Mentre Zelensky parlava, il dittatore siriano Basher el Assad, riammesso dalla Lega araba per la prima volta dall’inizio della repressione contro il suo stesso popolo, nel 2011, si è tolto gli auricolari per non sentirlo.

