I volti e le idee dei nuovi capipopolo della protesta contro Macron

Michaël Zemmour ha un cognome ingombrante, oggi, nella politica francese, ma questo economista e professore alla Sorbona non ha nessun legame di parentela né alcuna prossimità ideologica con il leader della destra radicale d’oltralpe e presidente del partito Réconquête! Éric Zemmour. E’ invece uno dei volti della mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta e promulgata lo scorso 14 aprile dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Come durante la Manif pour tous, il movimento ostile alla legge Taubira che autorizzò i matrimoni gay in Francia, e le proteste oceaniche dei Gilet gialli, sono emersi nuovi guru e capipopolo in questi quattro mesi di scioperi e rivolte, di scontri e indignazioni contro l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. E Zemmour (Michaël), di queste figure fino a poco tempo fa sconosciute, è l’economista-intellò di riferimento, il nuovo Piketty e pensatore del fronte anti macronista, l’unico che nei talk-show ha la legittimità per definirsi portavoce delle proteste. Grande oratore, Zemmour moltiplica le conferenze in giro per la Francia, arringando studenti e riottosi di ogni generazione contro il governo “neoliberale” di Macron e Borne, che avrebbe prodotto una legge di “ingiustizia sociale”. “E’ una riforma che produce perdenti. Alcune persone vengono costrette a lavorare più a lungo contro la loro volontà”, ha dichiarato lo scorso marzo davanti agli studenti dell’Università Paul-Valéry di Montpellier. Zemmour se la prende con chi, come Bruno Le Maire, il ministro dell’Economia, sostiene che la riforma delle pensioni permetterà di garantire a tutti una pensione minima di 1.200 euro: un’affermazione falsa, secondo il professore della Sorbona. “L’unica misura nella riforma è una rivalorizzazione di alcune piccole pensioni, se non si hanno sgravi, e questa rivalorizzazione è compresa tra i 0 e i 100 euro. E’ di circa 33 euro per i nuovi pensionati, e di 50 per gli attuali pensionati. Al termine della riforma ci saranno ancora 4,2, 4,3 milioni che saranno sotto i 1.200 euro”, ha spiegato l’economista.

