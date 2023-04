Le Pen, ultimo atto. Storia scespiriana del clan

Tre donne stanno per rovinare a Emmanuel Macron la festa del mughetto, lunedì prossimo, il Primo maggio che anche in Francia coincide con la festa del lavoro. I sindacati hanno minacciato una mobilitazione senza precedenti e alla loro guida ci sono Marylise Léon, segretaria della Cfdt, la confederazione catto-socialista, e Sophie Binet, della Cgt, nata comunista. Il presidente in un messaggio alla nazione ha ammesso di aver “sentito la rabbia dei francesi”, ma la colère è più rovente che mai. Marine Le Pen si frega le mani convinta che sarà lei, non le sindacaliste né una sinistra vecchia e velleitaria, a raccogliere il grido dei francesi in rivolta. Se si votasse oggi, diventerebbe Madame la Presidente coronando il sogno di suo padre. Jean-Marie, a 95 anni, ricoverato per un cedimento del suo vecchio cuor di leone, riuscirà a veder entrare all’Eliseo la più giovane delle sue tre figlie, tanto amata, poi ripudiata e infine perdonata, nemmeno fosse un re Lear? Il clan Le Pen, come lo chiama Macron, non ha mai risparmiato coup de théâtre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE