La mesta visita romana del sovranista francese Jordan Bardella

Il neopresidente del Rassemblement national e pupillo di Marine Le Pen, è arrivato a Roma per rafforzare le alleanze locali in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Ma non è andata come sperava, ricevendo parecchie porte in facce dagli alleati della Lega

Accompagnato da una folta delegazione, lo scorso 11 e 12 aprile Jordan Bardella, neopresidente del Rassemblement national e pupillo di Marine Le Pen, è arrivato a Roma per rafforzare le alleanze locali in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Aveva previsto molti incontri, selfie e sorrisi con il partito italiano alleato di Rn in Europa nel gruppo Identità e Democrazia, ossia la Lega di Matteo Salvini, ma non è andata come voleva. Anzi, è tornato a Parigi con la convinzione che il suo partito non sia più il benvenuto a Roma negli ambienti della destra, non solo meloniana.