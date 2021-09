“L'ultima parola” di Zemmour e il confronto con Macron sui migranti

Il giornalista è pronto a scendere in campo per le elezioni presidenziali del 2022, scompaginando tutta la destra. E per farlo lancia in anteprima il suo ultimo libro

“Zemmour farà una campagna ‘destroy’. Sarà molto violenta”. Sono le parole di un amico di lunga data di Éric Zemmour, il giornalista reazionario più celebre di Francia, che entro il mese di ottobre ufficializzerà la sua candidatura alle presidenziali del 2022. “Zemmour, il perturbatore”, ha titolato il Figaro, il giornale che accoglie i suoi articoli dal 1996 e che ieri ha pubblicato le prime anticipazioni del libro più atteso della rentrée: “La France n’a pas dit son dernier mot”, la Francia non ha detto la sua ultima parola. “E’ da mesi che studiamo la situazione in Francia, abbiamo visto le differenze con gli Stati Uniti. E abbiamo capito tutto. E’ lei il Trump francese”, scrive Zemmour nella sua ultima opera, riportando le parole della responsabile delle sezioni femminili per l’elezione di Trump. Il polemista, nato e cresciuto a Montreuil in una famiglia di ebrei algerini, è un Trump più intellettuale secondo molti osservatori, ma con la stessa ossessione per l’immigrazione e l’identità. “Il paesaggio urbano della Seine-Saint-Denis è devastato, i piccoli commerci tradizionali delle città francesi sono scomparsi per lasciare il posto ai negozi col bollino halal (macellerie, ma anche librerie e kebab)”, denuncia Zemmour, prima di aggiungere: “Questa colonizzazione religiosa produce una colonizzazione visiva che a sua volta genera una colonizzazione delle anime (…). Queste enclavi straniere vivono sotto il regno di Allah e dei boss della droga che assicurano l’ordine nella vita di tutti i giorni”. E’ la “Grande Sostituzione”, concetto faro della destra identitaria francese, teorizzato dallo scrittore Renaud Camus e portato al centro della scena mediatica da Zemmour grazie al suo spazio televisivo quotidiano su Cnews, di proprietà di Vincent Bolloré. “Sono un attore di questa storia”, scrive il giornalista, che dice di voler riunire i francesi attorno a “cinque I: identità, immigrazione, indipendenza, istruzione, industria”, e alle sue spalle ha un commando di trecento esperti pronto a sostenerlo.