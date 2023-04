Quanto conta il rapporto con Taiwan nelle elezioni in Paraguay

Nel voto di domenica in Paraguay è importante anche la questione di Taiwan. I sondaggi danno un testa a testa tra Santiago Peña e Efraín Alegre, candidati rispettivamente del Partito Colorado e Partito liberale radicale autentico (Plra). Sono i due partiti storici del paese, di cui almeno i due terzi degli abitanti si passano l’affiliazione di padre in figlio. Tra il 1870 e il 1904 governarono i colorados. I liberali dal 1904 al 1936 e poi, dopo il breve regime del colonnello Rafael Franco, di nuovo tra il 1937 e il 1940. Dal 1940 hanno governato sempre i colorados, dal 1954 al 1989 con la dittatura di Alfredo Stroessner: rovesciato da Andrés Rodríguez, che era anche lui colorado e generale, oltre che suo consuocero. Unica eccezione tra il 2008 e il 2013, quando il Plra fece una grande alleanza con la sinistra facendo eleggere presidente il vescovo di sinistra Fernando Lugo. Proprio per il carattere “etnico” del voto, persone che non avrebbero mai votato un liberale votarono un candidato con altra etichetta che il Plra appoggiava. Lugo, ridotto allo stato laicale, dopo poco si screditò, tra simpatie chaviste, inefficienza e scandali sessuali. Nel 2012 il Plra votò dunque l’impeachment che fece capo dello stato il vicepresidente liberale Federico Franco. Ma nel 2013 i colorados tornarono comodamente al potere, con la divisione tra Plra e la sinistra lughista del Fronte Guasú (“grande”, nella lingua indigena guaranì). Al voto del 2018, l’alleanza tra Plra e sinistra fu ricostruita su nuove basi, con il liberale Efraín Alegre candidato alla presidenza. Vinse il colorado Mario Abdo Benítez, ma di poco: 46,42 contro 43,04. Alegre così ci riprova. Nella concertazione per un nuovo Paraguay che lo appoggia il Plra e il Fronte Guasú stanno con altri 11 partiti: dall’estrema sinistra ai democristiani a gruppi di centro-destra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE