Il piano C di Taiwan, tra calma e tempesta: la guerra urbana

Mentre la Cina fa le prove generali dell’accerchiamento di Taiwan, sulle isole Matsu, territorio taiwanese, a quindici chilometri in linea d’aria dalla costa cinese, campeggia cubitale un vecchio proverbio: “Dormi sulla tua arma, e sii pronto per l’alba”. Intanto sulla Dunhua Road, una delle arterie ortogonali alberate che tagliano da nord a sud la capitale Taipei, un nuovo microfornaio giapponese ha appena aperto i battenti, accanto all’Ikea e a Uniqlo. Due isolati più in su, i giovani borghesi del distretto di Songshan riempiono il ristorante fusion taiwanese-americano Meowvelous, ritrovo hip del quartiere. Alcuni di loro arrivano in scooter direttamente dal Songshan Creative Park, l’atelier di designer e creativi che ha preso posto qualche anno fa in una ex fabbrica di tabacco messa su nel 1937 dai giapponesi nel centro città e ora riconvertita dall’amministrazione della capitale a grande hub dell’innovazione. Lo stile di vita taiwanese è tutto qui. La calma e la tempesta, il benessere e le armi, la vita democratica e la guerra di nervi. Contemporaneamente. Quei velivoli militari pitturati in camouflage parcheggiati nella pista accanto che il personale dell’aeroporto ti chiede gentilmente se per favore puoi non fotografare con lo smartphone mentre sali sul tuo aereo di linea.

