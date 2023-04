Salta ancora la missione di Fratelli d'Italia a Taiwan. Meloni e il dilemma cinese

Una delegazione di parlamentari sarebbe dovuta partire oggi per Taipei ma all'ultimo è stato rimandato il viaggio, a causa delle “tensioni internazionali”. Ma solo la missione italiana sembra così piena di ostacoli. Adesso lòa premier tentenna sull’uscita dell’Italia dalla Via della seta

Erano tutti pronti, con la valigia in mano. Una delegazione di parlamentari italiani sarebbe dovuta partire oggi per Taipei, oltre ventiquattr’ore dopo la fine delle esercitazioni militari della Repubblica popolare cinese attorno all’isola di Taiwan, esercitazioni che non hanno allarmato nemmeno i taiwanesi per via della moderazione delle operazioni messe in campo dai cinesi. Eppure, all’ultimo momento, ieri, è stato deciso di rimandare il viaggio, dopo consultazioni con la Farnesina, a causa delle “tensioni internazionali” e della “situazione d’attrito” tra Cina e Taiwan.