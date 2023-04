La Cina arresta i taiwanesi

Yang Chih-yuan è il primo attivista taiwanese che dovrà affrontare l’accusa di secessionismo in un tribunale di Pechino. Il trentatreenne Yang era stato arrestato lo scorso agosto a Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, poco dopo la visita dell’allora speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi – scatenando l’ira della Repubblica popolare cinese che annunciò l’intenzione di reprimere i “separatisti taiwanesi”. Dopo otto mesi di silenzio sulla sua sorte, martedì la Procura suprema del popolo cinese ha annunciato l’arresto formale di Yang, accusato di essere un sostenitore di lunga data dell’“indipendenza di Taiwan” (paese de facto indipendente e mai governato da Pechino) e di aver fondato un “Partito nazionalista di Taiwan”, illegale secondo la legge cinese e punibile con la pena di morte. Il caso di Yang è la conferma che gli arresti e le intimidazioni della Cina nei confronti di Taipei si fanno sempre più brutali: nonostante questo sia il primo caso di un taiwanese arrestato nella Cina continentale con l’accusa di “attività separatiste”, non è la prima volta che Pechino arresta un cittadino di Taipei per presunte attività che danneggiano la “sicurezza nazionale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE