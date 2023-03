I whatsapp con cui Boris vuole salvarsi dal partygate (e rilanciarsi)

Le feste di ieri incombono sul futuro politico di Boris Johnson, che domani dovrà fare sfoggio di tutta la sua ars oratoria per difendersi dalle accuse di aver mentito al Parlamento e, sotto sotto, di essersi divertito mentre il paese, il mondo intero, era tappato in casa o peggio, isolato in un letto di ospedale, durante la pandemia. Che sia la sua fine politica lo dirà il tempo – l’esperienza insegna che le feste non sono mai un grande scandalo, denotano una vitalità a cui gli elettori talvolta sono tentati di tornare – ma è certo che in tanti ce l’hanno con lui per la noncuranza con cui ha gestito gli anni a Downing Street, i passi falsi all’inizio della pandemia, i grandi nodi della Brexit aggirati più che risolti, gli scandali grandi e piccoli, le spese folli per ristrutturare l’appartamento da premier, i danni arrecati a un partito di cui Rishi Sunak sta raccogliendo a fatica i cocci. E ora è sul banco degli imputati della commissione per i Privilegi della Camera dei Comuni, composta da sette deputati di cui quattro conservatori e presieduto dalla laburista Harriet Harman, chiamato a stabilire se abbia fatto dichiarazioni fuorvianti al Parlamento per difendersi dalle notizie della serie di piccole feste, raduni, un party di Natale di quelli informali, da ufficio, con i quiz e i colleghi ubriachi, tenute quando qualunque assembramento era vietato.

