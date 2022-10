Si è dimessa anche Liz Truss, quarto premier dal 2016. Il buio del Regno Unito

Milano. Liz Truss si è infine dimessa dall’incarico di primo ministro britannico dopo sei tormentate e costosissime settimane. Nel giro di pochi giorni il Partito conservatore sceglierà il prossimo premier, il quinto da quando gli inglesi hanno scelto di votare la Brexit. Il male britannico al di là delle sue colorite e improbabili crisi – Boris Johnson cacciato perché poco serio, con le feste durante il lockdown e la tolleranza nei confronti dei suoi collaboratori sporcaccioni; Liz Truss cacciata perché ha venduto per thatcheriana una manovra economica che non poggiava su nulla se non sull’ideologia e la volontà di andare controcorrente rispetto ai suoi stessi compagni di partito – è in gran parte il divorzio dall’Unione europea, votato da mezzo paese sulla base di fantasie e diventato poi complicato e, ed è questo il punto, costoso. L’Economist dice che il Regno Unito è come l’Italia – è curioso che molti di quelli che si lamentano che certe cose “succedono soltanto in Italia” si sentissero profondamente offesi da quella forchetta con gli spaghetti in mano alla Truss sulla copertina del magazine – ma in realtà questa crisi prolungata che ha travolto la classe dirigente del partito al governo (brexitaro) è superbritish perché è la conseguenza di un grande rischio che come tale può portare a enormi successi o a fallimenti clamorosi. Un rischio esclusivamente inglese, tanto che pure le pulsioni per abbandonare l’Ue si sono congelate guardando come sta andando agli inglesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE