Liz Truss, premier britannica, ha lasciato che il suo cancelliere dello Scacchiere appena nominato, Jeremy Hunt, riscrivesse persino il piano annunciato per contenere il prezzo dell’energia, spazzando così via anche l’ultima ragione che la teneva al potere. Del minibudget annunciato il 23 settembre dall’allora cancelliere Kwasi Kwarteng licenziato venerdì scorso non resta molto, non il taglio delle tasse (restano i tagli che erano già in essere, quindi non decisi dal governo Truss, come quelli sulle imposte di bollo, però i due terzi dei 45 miliardi di tagli previsti 26 giorni fa sono stati ribaltati), ma nemmeno il tetto ai prezzi dell’energia per i prossimi due anni, che costava circa 70 miliardi di sterline e che avrebbe dovuto aiutare gli inglesi a gestire gli aumenti delle bollette: resterà una misura universale fino ad aprile – solo per questo inverno quindi – poi sarà destinata unicamente ai redditi più bassi. Lo slogan “crescita crescita crescita” della Truss, con gli strumenti scelti per garantirla, non poggia più su nulla: lo sa anche lei, che non è andata ai Comuni a difendere quello che non è più nemmeno un “u-turn” ma un affossamento, e ha mandato al proprio posto Penny Mourdant, che era una sua rivale per la corsa alla leadership dei Tory, proprio come Hunt. Il “progetto Truss” è finito, i mercati hanno festeggiato.

