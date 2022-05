Il nuovo report sul partygate e il “grande Gatsby” di Downing Street

Il rapporto offre un’immagine di grande decadenza ma aggiunge poco alle 126 multe già comminate dalla Metropolitan Police. Il primo ministro intanto prova a schivare gli attacchi e rilancia con un maxi pacchetto di aiuti per le fasce deboli e il consueto invito a passare oltre

In una notte di metà aprile del 2021 l’ultimo ospite ha lasciato la residenza del primo ministro Boris Johnson oltre le quattro del mattino, poche ore prima del funerale del principe Filippo e poche settimane prima che il paese tornasse a una vita quasi normale dopo i mesi neri della pandemia. Un’immagine di grande decadenza, tra le tante contenute nel rapporto pubblicato ieri da Sue Gray, alta funzionaria incaricata di fare chiarezza nella storia imbarazzante ma ancora non del tutto letale delle feste di Downing Street, tra karaoke alcolici, bevute del venerdì sera, musica degli Abba, macchie di vino sulle pareti, quiz sul modello di quelli che si fanno nei pub, una rissa tra persone brille, vomitate e soprattutto intollerabili mancanze di rispetto agli addetti alla pulizia e alla sicurezza che cercavano, unici nei palazzi del potere, di far rispettare le rigide regole di quella stagione disperata.