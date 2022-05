Il partygate penalizza il Boris Johnson nel voto locale. Il Labour non stravince

Il premier britannico, Boris Johnson, è stato punito nelle urne a causa del partygate, lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown. Ieri sono usciti i risultati delle elezioni locali in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del nord e il Partito conservatore non ne esce bene. Il voto locale dà sempre molti messaggi anche diversi tra loro, e trovare la sintesi non è sempre facile. In generale si può dire che nel 2018, Labour e Tory rimasero appaiati proprio come lo erano stati alle legislative dell’anno precedente; nel 2019 vinse l’astensione; nel 2021 i Tory vinsero. Queste elezioni sono le prime in cui il leader laburista, Keir Starmer, riceve il suo primo, vero sostegno dell’elettorato, è migliorato rispetto all’anno passato, ottenendo il miglior risultato dal 2012, pur viziato anche dal suo scandaletto (una birra con i colleghi durante il lockdown). Ma la sintesi riguarda più il premier e la sua sconfitta.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE