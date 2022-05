È l'inazione dell'occidente che ha armato Putin. La lezione politica di BoJo

I paesi anglosassoni, facilitati dall’essere indipendenti dal gas e dal petrolio russo, sono quelli che in modo più convinto hanno mostrato in questi mesi all'occidente qual è la via giusta per combattere la Russia. Prendiamo nota (Papa compreso)

Chiamano le cose con il loro nome. Parlano senza imbarazzo di crimini di guerra. Definiscono senza paura Putin un dittatore sanguinario. Non fanno distinzione tra armi offensive e armi difensive. E alla fine dei conti sono gli unici, nel mondo occidentale, a usare senza timore una parola ancora tabù anche per molti amici dell’Ucraina: vittoria. Vincere si può, ha detto ieri il premier inglese, Boris Johnson, in un formidabile discorso tenuto, in collegamento video, con il Parlamento ucraino, in cui ha spiegato che la resistenza delle forze ucraine è una lotta “del bene contro il male” e costituisce la “più grande impresa militare del XXI secolo”.