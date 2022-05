Matteo Salvini parla per Vladimir Putin

Dopo la figuraccia polacca riecco il pacifismo del leghista, che non solo diffonde la propaganda di Mosca ma equipara vittime civili ucraine e soldati russi descrivendoli entrambi come vittime di Biden. Le tesi del segretario del Carroccio non sono solo completamente false, ma anche moralmente abiette

La riemersione di Matteo Salvini e della sua narrazione pseudo pacifista è un segnale importante di come stia mutando l’atteggiamento dell’opinione pubblica rispetto alla guerra in Ucraina. Il leader della Lega era praticamente scomparso dai radar dopo la figuraccia planetaria di Przemysl, quando si era presentato in questa cittadina polacca al confine con l’Ucraina per portare il suo messaggio di pace, e il sindaco Wojciech Bakun gli aveva sventolato in faccia la maglietta col faccione di Putin, una di quelle che Salvini sfoggiava nei suoi tour a Mosca, dicendogli: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannare la persona che lei chiama amico Putin”. Ora è rientrato, intervistato da Massimo Giletti a “Non è l’arena”, proprio in contemporanea con l’intervento di Sergei Lavrov su Rete 4.