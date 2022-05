Cinquantatré minuti di Meloni ricordano che per sfidare la destra l'anti populismo non basta più

C’è la retorica del vittimismo. C’è il complesso delle catacombe. C’è la demagogia contro i poteri forti. E c’è poi tutta la fatica della destra post fascista che tenta in tutti i modi di presentarsi con il profilo di chi la destra più impresentabile d’Italia non la vuole rappresentare ma non la vuole nemmeno perdere quando si tratta di conteggiare i voti. Ma al netto di questo, il discorso conclusivo di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia merita di essere ascoltato con attenzione e senza presunzione per due ordini di ragioni. La prima ragione ha a che fare con un esperimento messo in campo da Meloni che riguarda il tentativo di smacchiare il suo giaguaro populista. La seconda ragione ha a che fare con un problema altrettanto interessante che riguarda invece gli avversari di Giorgia Meloni, in primis il Pd, che presto o tardi, in una stagione politica in cui anche i partiti populisti cercano di superare il populismo, si dovranno rendere conto di quanto rischi di andarsi a esaurire la rendita di posizione generata dall’essere unicamente un partito argine contro tutti i populismi. Nel corso del suo intervento, Meloni ha tentato in tutti i modi di togliere dall’abitacolo di Fratelli d’Italia alcune sirene in grado di far risuonare all’orecchio di un qualsiasi osservatore la melodia populista. E così nessun accenno all’euro, a Trump, ai vaccini, a Orbán, alla Brexit.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE