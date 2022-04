Totò-Conte vs Maciste-Grillo, ovvero il dritto e lo storto del M5s

Il presidente del Movimento 5 stelle come Totò contro Maciste. Agli ucraini? “Frecce, tricchetracche e castagnole”. Poi arriva Grillo: “Sciogliamo l’esercito come hanno fatto in Costa Rica”. E poi: chi ci mandiamo a mediare con Putin? L’Onu? Ma no, ovviamente. La Cina!

Astratto per prudenza, vaporoso per necessità, contorto per formazione, insomma un autentico bodybuilder dell’opaco, ecco che ieri Giuseppe Conte ha annunciato che lui e il M5s faranno in modo che all’Ucraina vengano consegnate (rullio di tamburelli). . . “soltanto armi difensive”. In pratica l’avvocato e leader grillino è riuscito a dire (nella stessa frase) che, sì, bisogna dare le armi agli ucraini ma anche che in effetti, no, non bisogna dare più armi agli ucraini. D’altra parte le armi difensive non si sa bene cosa siano. Ed è probabile che non lo fossero nemmeno quelle citate da Totò contro Maciste nel memorabile discorso ai Tebani, anche se è forse a quelle che Conte si riferiva: “Abbiamo lance, frecce, mortaretti, tricchetracchi e castagnole”. Come direbbe il signore de La Palice, infatti, un’arma è un’arma. Se attacchi, è offensiva. Se ti difendi, è difensiva.