Ora sulle armi all'Ucraina Conte s'aggrappa all'Onu. Ma è smentito dai fatti

L'Italia segue la Nato: salto di qualità nel sostegno militare a Kyiv. Mattarella a Strasburgo confermerà la necessità di aiutare la resistanza contro Putin. Ma il M5s sogna il Costa Rica, e l'ex premier Giuseppi prova a contestare le scelte del governo. L'asse Letta-Di Maio: isolarsi nell'Alleanza atlantica non si può

Essendo per una volta anche seria, oltreché grave, la situazione internazionale non lasciava spazio alle furbizie di maniera. O almeno se ne era convinto Enrico Letta, che parlando col ministro della Difesa Lorenzo Guerini s’era visto confortato nella sua posizione di fermezza contro Putin. La svolta americana, d’altronde, era nell’aria, e al dunque c’era da scommettere che anche il tentennante cancelliere tedesco Olaf Scholz si rassegnasse a seguire la linea. E del resto pure Luigi Di Maio, sempre più punto di riferimento per il Nazareno nel fronte grillino, col segretario del Pd aveva convenuto che “opporsi alle richieste della Nato significherebbe mettersi ai margini dell’Alleanza”. E perfino da Sergio Mattarella erano arrivati – e arriveranno – segnali inequivocabili. Tutto chiaro, dunque, tutto definito. Poi però Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno deciso che la situazione, seppure grave, poteva anche stavolta farsi poco seria.