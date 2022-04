Così la guerra tra Cingolani e Franceschini sull'eolico impantana il dl Energia

Tutto cambia, tutto è in movimento. Le soprintendenze stanno sempre lì, tetragone, impegnate a scongiurare ogni ridimensionamento del loro potere di veto. E’ la loro guerra all’economia di guerra; è il loro elogio della lentezza, del rinvio, quando si dovrebbe correre rispettare le scadenze del Pnrr. Si discuterà insomma per tutto il fine settimana, in vista del varo del dl Energia di lunedì: perché le riunioni svolte a Palazzo Chigi nei giorni passati si sono risolte in baruffe inconcludenti. Da un lato i tecnici di Roberto Cingolani, ansiosi di semplificare le procedure di autorizzazione per i nuovi impianti eolici; di là i funzionari di Dario Franceschini, indignati per questa narrazione che li vuole come i custodi della conservazione. Nel mezzo, a troncare e sopire, il povero Sergio Fiorentino, capo di quel Dipartimento per il coordinamento amministrativo di Palazzo Chigi che è la camera di compensazione tra le opposte istanze.

