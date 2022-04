Draghi prepara il Cdm "taglia veti". Interventi per sei miliardi e "facilitatore" del gas

Il premier (ancora in quarantena) frena sul viaggio in Ucraina e sull'embargo sportivo dei tennisti russi. Nel prossimo Consiglio dei ministri più poteri al Mite di Roberto Cingolani

Sta sperimentando ancora “il viaggio intorno alla sua stanza”. Quello dello scrittore De Maistre è durato quarantadue giorni, Mario Draghi è arrivato a otto. Non si è “negativizzato”. La comunicazione di Palazzo Chigi riferisce che “il presidente si trova a Città della Pieve in attesa di un nuovo tampone”. Chi lo sta facendo viaggiare, a Kyiv, a Kyiv!, lo sta in pratica facendo viaggiare a sua “insaputa”. La visita a Zelensky, che era data per certa “non è certissima”. Il “no” ai tennisti russi, l’esclusione agli Internazionali di Roma, “non è un dossier allo studio”. Gli hanno fatto fare tutto da fermo. E infatti, come il protagonista di “Viaggio intorno alla mia camera”, quell’esperimento offerto all’infinito numero di “sventurati a cui si porgeva un espediente sicuro contro la noja”, anche Draghi sta vivendo quel “diletto di viaggiare nella propria stanza che è indipendente dalla fortuna”.