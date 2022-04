Draghi contro "gli aggiornati". Così il "Parlamento si sta fermando"

Cosa fanno? Si “aggiornano”. E’ con il salamelecco del moderno rintronato, con il tic dell’imbruttito, che stanno “disinstallando” le riforme. Non è la quarantena da Covid di Mario Draghi che ha messo il fiatone al governo ma sono i partiti, l’Aula, che ora si stiracchia. Con quella faccia un po’ così, da leader suonatelli, grazie al contributo dei parlamentari, che vivono queste settimane di “Fiesta mobile”, si sta consumando in silenzio la prima “crisi senza crisi”. E’ come nella partita del film Blow Up dove si gioca senza racchetta e senza palla. Si sente solo il suono.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE