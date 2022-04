Estrarre il gas italiano. "Si può fare ora", dice il sindaco di Ravenna

Michele de Pascale contro la sindrome del "not in my backyard"

Non dipendere dal gas russo. Anzi: rinunciare al gas russo, eliminando però anche l’idea (ideologia?) che il nostro gas non si possa estrarre o che la sua estrazione sia più un danno che altro. E’ possibile, dice il sindaco pd di Ravenna Michele de Pascale, eletto per la prima volta nel 2016 e ora al secondo mandato. “Si può fare anche in fretta”, dice, “ma deve cambiare la normativa e bisogna rifuggire dalla sindrome ‘not in my backyard’ ”. Riavvolgendo il nastro delle politiche energetiche, Ravenna è storicamente un punto di riferimento per l’estrazione del gas: “Dai tempi di Enrico Mattei”, ricorda il sindaco.