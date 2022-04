Dall'eolico alle trivelle, fino al gas russo. Chi blocca la riscossa energetica italiana? Un'indagine

Il Consiglio di Stato il 28 marzo scorso ha sbloccato la realizzazione di due impianti fotovoltaici nel viterbese, la cui costruzione, autorizzata nel 2019 da regione e provincia, era ferma da due anni, per l’opposizione del ministero dei Beni culturali (guidato come oggi da Dario Franceschini) e appoggiato dal governo (a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte). I giudici con la sentenza non hanno solo dato il via libera a nuovi 235 megawatt, a Tuscania e Montalto di Castro, quantità irrisoria rispetto al fabbisogno italiano; ma hanno stabilito un principio destinato forse a fare giurisprudenza. Il Mibact, hanno deciso, può opporsi a impianti di energie rinnovabili solo se le autorizzazioni già concesse a livello locale dopo un lungo iter di verifiche ambientali e archeologiche risultino effettivamente lesive del paesaggio e dei beni culturali; non ha alcun diritto superiore di intervento; non può bloccare opere frutto della legittima iniziativa privata, valutate positivamente dalle amministrazioni locali in modo motivato. È una sentenza importante. Perché se si chiede agli operatori dell’energia chi blocca le iniziative il 64 per cento risponde (dati Osservatorio R.E.gions203 a cura di Elemens e Public Affairs Advisors) che lo stop arriva dal ministero della Cultura e dalle sovrintendenze regionali.

