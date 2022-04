Anche Gualtieri chiede altri soldi a Draghi

Un tempo, quando sindaci e presidenti di Regione venivano a bussare alla porta, toccava a lui mediare, rintuzzare, tenere botta. Ma Roberto Gualtieri non guida più il ministero dell’Economia. Da via XX settembre ha fatto armi e bagagli e si è trasferito a pochi chilometri, in Campidoglio. Ma se la distanza fisica tra i due palazzi è di quelle che si percorrono a piedi la differenza, nell’infinito gioco delle parti tra un sindaco e chi tiene i cordoni della borsa del Paese, è abissale. Si lavora agli antipodi. E così a Gualtieri questa volta tocca un ruolo nuovo e inedito: battere cassa. Toc, toc leggeri, ma decisi alla porta del suo successore, il ministro Daniele Franco.

