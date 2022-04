Gualtieri, ovvero una vita da sindaco su Skype

“State tranquilli prima della fine della consiliatura torno sicuramente”, con assessori e collaboratori, parlando in videocollegamento, ormai è direttamente lui a scherzarci su. Il Covid-19 ha infettato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri lo scorso 19 marzo. E da allora non vuole saperne di abbandonarlo. L’ultimo di una lunga sfilza di tamponi risale a martedì: carica virale in discesa, ma ancora maledettamente alta. Si replica oggi e a palazzo Senatorio si incrociano le dita. Sarà la volta buona? Lo stesso Gualtieri dieci giorni dopo aver contratto il virus si sfogava via social postando una foto in piedi davanti alla scrivania di casa, nuova sede di lavoro in attesa di poter tornare finalmente a palazzo Senatorio: “Il Covid non molla, ma nemmeno io! Grazie ai vaccini, anche se ancora positivo, sto bene e continuo a lavorare da remoto. Roma non può attendere!”.

