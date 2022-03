Su discariche e rifiuti il Pd, in comune e regione, sfugge alle domande dell'opposizione

Zitti e monnezza: FdI pressa e chiede chiarimenti in Campidoglio, ma l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi diserta l'audizione. E a livello regionale la musica non cambia: al question time su Albano e sulle interdittive antimafia, previsto per lunedì scorso, non c'erano né Zingaretti né l'assessore competente