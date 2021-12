A Roma ancora monnezza. Le minidiscariche intorno ai cassonetti sono centinaia

L’obiettivo è avere i cassonetti abbastanza vuoti da sopportare l’urto del Natale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva promesso una città pulita entro le feste grazie a uno sforzo straordinario. A pochi giorni dalla data fatidica, le condizioni della città, soprattutto in periferia, dicono tutt’altro. Questa mattina nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza ha dovuto ammetterlo pure l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi: “Abbiamo preso la città in una situazione di difficoltà estrema e così la raccolta dei rifiuti è andata peggiorando e la città è entrata in un’emergenza rilevante”. Eppure l’assessora è convinta che per Natale si riuscirà almeno a uscire dalla situazione più critica. “Fino a qualche giorno fa – ha illustrato – le segnalazioni di minidiscariche intorno ai cassonetti erano nell’ordine delle migliaia al giorno, adesso la situazione è migliore, abbiamo rimesso in campo diversi mezzi e anche il discusso accordo per incentivare la presenza dei lavoratori nei giorni festivi ha aiutato. Nelle prossime settimane vedremo un netto miglioramento e finanziando ancora il piano straordinario nel prossimo bilancio, le cose finalmente cambieranno radicalmente”.

